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Бывшая жена Гуфы пожаловалась на суд за алименты

Блогерша Айза сообщила, что хотела забрать иск против Гуфа 5 раз

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что ждет окончания суда о взыскании алиментов против ее бывшего мужа, рэпера Алексея Долматова (Гуфа).

Айза назвала мерзкой ситуацию с судебными разбирательствами. Она отметила, что пять раз хотела забрать иск против Гуфа, однако окружение было против. Блогерша заявила о намерении добиться алиментов от бывшего супруга.

«И я хочу хотя бы что-то довести до конца! Не для себя, а для Сэма. Но мне так противно от этого», — поделилась бизнесвумен.

В декабре Айза впервые подала иск на алименты к Гуфу. Она обратилась в суд из-за необходимости оплачивать старшему сыну образование. Сэм хочет поступить в университет в Сингапуре. Блогерша отметила, что до этого случая десять лет не просила у артиста денег. В апреле бизнесвумен заявила, что может подать второй иск на алименты к Гуфу.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

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