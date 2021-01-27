В Москве задержаны еще двое участников несанкционированной акции

Московская полиция задержала еще двоих участников несанкционированной акции в столице 23 января, они подозреваются в совершении противоправных действий в рамках уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, в настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия. Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Как уточнила представитель СК, один из задержанных (мужчина 1984 года рождения) 23 января на Страстном бульваре в Москве в ходе незаконной акции несколько раз ударил сотрудника Росгвардии, мужчина признал вину. Второй фигурант (молодой человек 2002 г. р.) имеет отношение к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 17-летнего тиктокера за нападение на автомобиль ФСБ.