Bloomberg сравнил процесс вакцинации на Украине и в Крыму

Агентство Bloomberg сравнило проведение процесса вакцинации от коронавируса на Украине и в Крыму.

СМИ отметило, что украинские власти до сих пор не организовали вакцинацию граждан, а в Крыму наоборот — многие жители сделали прививку благодаря российским властям.

Кроме того, дозы вакцины от COVID-19 получат и жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР: ожидается поставка 145 тыс. доз препарата в январе.

«Проблема простая: им нечего дать 42-млн населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — «Газеты.Ru») либо не утверждены, либо не прибыли (в страну. — «Газеты.Ru»)», — уточняется в материале.

Авторы публикации добавляют, что эта ситуация может повлечь за собой геополитические последствия, а также внутреннее давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинское министерство охраны здоровья заявило, что заболеваемость COVID-19 в стране превышает норму в пять раз.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».