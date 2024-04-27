Российские военные уничтожили вышки РЭБ ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы России уничтожили несколько вышек радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи украинских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

РЭБ был уничтожен операторами добровольческого батальона имени В.Ф. Маргелова.

Сальдо добавил, что с помощью беспилотных летательных аппаратов также успешно ликвидируются десантные лодки Вооруженных сил Украины на Днепре и наземные вражеские объекты.

До этого стало известно, что объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения на Украине.

Также украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что четыре теплоэлектростанции (ТЭС) компании получили повреждения в результате ночных ударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее польский генерал Скшипчак сообщил об одной из главных целей ВС РФ на Украине.