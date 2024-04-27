Путин призвал вытеснять импорт в России

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что в стране надо вытеснять импорт, но за счет рыночной конкуренции, а не за счет административных ресурсов. Его слова приводит ТАСС.

«Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт», — заявил он.

Путин подчеркнул, что следует вытеснять импорт не за счет административных ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции.

Также Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что валовой внутренний продукт (ВВП) РФ по итогам 2024 года может прибавить более 3%.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам 27 апреля. По его словам, это «очень хороший день для того, чтобы спокойно позаниматься вопросами экономики». До этого в Кремле заявили, что подготовка визита Путина в Китай подходит к завершению.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на майские праздники.