Путин заявил о возможном росте ВВП

Президент России Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) РФ по итогам 2024 года может прибавить более 3%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития.

«Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%,» — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер рассказал, что данные по экономике в начала года оказались выше прогнозов, а за январь-февраль ВВП вырос на 6% в годовом выражении. Путин также заявил о постепенном замедлении инфляции и инфляционных ожиданиях.

До этого президент России заявил, что экономика РФ укрепляется, несмотря на вызовы. Он также заявлял, что рост ВВП России в первые месяцы 2024 года показывает хорошие темпы.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз и отодвинул сроки, когда Индонезия обгонит Россию по доле в мировой экономике. По новой оценке фонда, это произойдет в 2029 году, а не в 2027-м, как ожидалось ранее.

Ранее Путин объявил период форсированного промышленного развития.