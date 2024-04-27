Опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани

В сети появились кадры детонации украинского дрона в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на ГТРК «Кубань».

На кадрах видно, как беспилотник падает, вызывая взрыв и пожар.

До этого МО РФ заявило, что силы ПВО за ночь сбили 68 дронов ВСУ над Кубанью и Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов.