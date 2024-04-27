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Шварценеггер признался, что пытался помешать карьере Сталлоне

Актер Шварценеггер пытался организовать провал карьеры Сталлоне

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Summit Entertainment

Актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер признался, что из конкурентных чувств пытался помешать карьере актера Сильвестра Сталлоне в Голливуде. Интервью Шварценеггера и Сталлоне цитирует Hollywood Reporter.

По словам звезды «Терминатора», он пытался организовать провал карьеры Сталлоне в 1992 году, убедив продюсеров взять его на главную роль в семейной комедии «Стой! Или моя мама будет стрелять». Звезда «Терминатора» рассчитывал, что картина провалится в прокате.

«Я был на седьмом небе от счастья. Я чувствовал, что единственный способ догнать его — это если он споткнется. Ведь все всегда думают, что актер хорош настолько, насколько хорош его последний фильм», — рассказал Шварценеггер.

Роль Сталлоне в комедии критики назвали «глупой и абсолютно несмешной», но она собрала $72 млн в мировом прокате.

Сейчас актеры смеются над своим соперничеством и признают, что время боевиков в их стиле ушло.

«Мы дали жизнь тому, чего, я думаю, больше не существует, по крайней мере, не существует в том виде, в котором было раньше — историям о человеке против всего мира. Теперь это скорее команда против всего мира», — говорит Сталлоне.

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