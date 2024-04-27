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Россиянам рассказали, что будет с автомобилем, если долго не менять антифриз

«Авилон»: старый антифриз может заморозить систему охлаждения

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Если долго не менять антифриз в автомобиле, то может произойти перегрев двигателя или замерзнуть система охлаждения. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон KIA» Вадим Стрельбицкий.

«Во-первых, старый или отработанный антифриз теряет свои теплопередающие свойства, что впоследствии может привести к серьезным повреждениям двигателя. Во-вторых, без регулярной замены антифриза появляется высокий риск образования коррозии на деталях системы охлаждения, например, в радиаторе, водяном насосе, блоке цилиндров. Кроме того, важно учитывать, что в холодном климате антифриз нужен для предотвращения замерзания системы охлаждения. Старый антифриз способен потерять свои свойства, что приведет к замерзанию системы и серьезным повреждениям в дальнейшем», — сказал Стрельбицкий.

По словам эксперта, срок службы антифриза зависит от его типа и рекомендаций производителя автомобиля. Необходимо всегда следовать данным рекомендациям, они описаны в руководстве по эксплуатации. Но если говорить в среднем, то антифриз обычно меняют каждые 2-5 лет, добавил он.

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