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Покинувший клуб РПЛ по семейным проблемам тренер готов приступить к работе через день

Ушедший из «Факела» Ташуев решил дела за сутки и готов работать

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев заверил, что решил свои дела и готов вернуться к работе. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Конкретной паузы я не брал. Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать. Я не могу передавать разговор с руководством. Не имею права делать это по контракту. Оставим все как есть», — сказал Ташуев.

Специалист возглавил воронежский клуб в сентябре 2023 года. О том, что он отправлен в отставку, «Факел» объявил 26 апреля.

Последний матч под руководством Ташуева «Факел» провел 25 апреля в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежская команда на домашнем стадионе со счетом 0:1 проиграла самарским «Крыльям Советов». Это поражение стало для клуба четвертым подряд.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за 25 туров 26 очков. «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков. Третье место продолжает занимать московское «Динамо» (44 очка).

Ранее глава РПЛ пригрозил уходом с поста президента.

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