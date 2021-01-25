Зимняя погода вернется в Москву ближе к выходным

Зимняя погода с температурами до -2-7°C вернется в Москву ближе к выходным (30-31 января). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в первую половину текущей недели (25–31 января) в городе будут небольшие осадки. В среду, 27 января, количество осадков начнет увеличиваться из-за приближения южного циклона.

26 января температура воздуха в столичном регионе будет в пределах -1...+2°C. Скорость ветра достигнет 12-14 метров в секунду.

На следующей день в Московском регионе будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега, столбики термометра опустятся до -4 °C, сохранится порывистый ветер.

В четверг, 28 января, в столицу вновь вернется зимняя погода. Будет облачно, пойдет снег.

Температура начнет опускаться, в течение дня в регионе ожидается 0...-5°C, то есть в Москве она будет около 0°C.

Предполагается, что 29–30 января погода будет облачная с небольшим снежком, температура ночью достигнет -5...-10°C, днем — -2...-7°C.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд 140-летней давности установлен в Москве.