Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей в Петербурге женщиной
Ника Пикекатлет
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что из Росгвардии будет уволен сотрудник, который посмеялся на видео, где правоохранитель ударил женщину ногой в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем Twitter.
Он уточнил, что уволенный был контрактником 107-го полка 55-й дивизии московской Росгвардии.
«Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал Хинштейн.
Данные об ударившем женщину на незаконном митинге омоновце неизвестны.
Ранее в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе рассказали о состоянии пострадавшей.
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