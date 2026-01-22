Размер шрифта
Ким Чен Ына сфотографировали с мужчинами в бассейне

Корейское агентство опубликовало фото Ким Чен Ына со спа-курорта
KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию открытия рабочего народного оздоровительного спа-лагеря Onpho. Об этом сообщает агентство KCNA.

На фотографиях с мероприятия видно, что генсек осмотрел комплекс и поговорил с работниками и посетителями санатория. На некоторых снимках отдыхающие общались с государственным лидером прямо из бассейна.

«Этот летний лагерь, построенный в прекрасном месте с живописным ландшафтом и представляющий собой уникальный архитектурный комплекс, включающий в себя термальные источники, оздоровительные центры ... является даром любви, преподнесенным материнской партией нашему народу», — говорится в сообщении.

Церемония открытия состоялась 20 января, на ней также присутствовали высокопоставленные партийные и правительственные чиновники и другие члены центрального руководящего органа.

В начале января Ким Чен Ын посетил стройку Мемориального музея в честь военнослужащих Корейской народной армии, которые принимали участие в освобождении Курской области.

Ранее Ким Чен Ын ответил на письмо «самого дорогого своего друга» Путина.

