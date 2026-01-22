Макрон сбил с толку Запад словами о помощи Украине

El Pais: западные эксперты усомнились в словах Макрона о разведданных для Киева

Западные политические аналитики усомнились в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о том, что его страна якобы предоставляет Украине две трети разведданных. На это обратила внимание испанская газета El Pais.

«Непонятно, как Франция может предоставлять эти две трети: это, безусловно, сбивающее с толку утверждение», — приводятся в публикации слова аналитика финской компании Black Bird Group Джона Хелина.

Подобное заявление Макрона эксперт назвал «нахальным». По его мнению, трудно представить, что кто-то из европейских союзников Киева сможет реально заменить возможности США, учитывая то, что многие из этих союзников зависят от американской разведки.

Издание также приводит мнение французского генерала в запасе Жерома Пеллистранди. Бывший военный объяснил, что разведданные сложно измерять количественно, и поэтому ему неясно, что имел в виду Макрон под формулировкой о «двух третях»

В свою очередь Главное управление разведки (ГУР) Украины отказало журналистам газеты в просьбе прокомментировать слова французского лидера.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон хочет, чтобы Франция вступила в войну с Россией, поэтому заявляет о предоставлении Украине две трети разведданных. Политик считает, что французского лидера надо отстранить от должности.

Ранее Макрона призвали «прекратить позорный фарс» с закупками оружия для Украины.