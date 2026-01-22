Размер шрифта
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП с пассажирским автобусом в Хасанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома. 

В ведомстве уточнили, дело по факту автоаварии возбудили по статье об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Автоавария произошла вечером 22 января в Хасанском округе Приморского края. Уточняется, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на на 56-м км дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш.

Всего в салоне автобуса находились 14 человек, из них трое погибли, а пятеро пострадали — им оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что на место автоаварии прибыли прокурор Хасанского района Денис Крейнович, а также следователи, сотрудники полиции, руководство ГАИ региона и медики.

В прокуратуре Приморского края в свою очередь добавили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются, позднее им будет дана правовая оценка.

Ранее в Ленобласти завели уголовное дело по факту ДТП с автобусом.
 
