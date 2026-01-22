Размер шрифта
Культура

«Последнее прощай»: Долина представила первую песню после скандала

Певица Лариса Долина вернулась в музыкальный эфир с треком «Последнее прощай»
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню «Последнее прощай», которая стала первым ее релизом после скандала с продажей квартиры.

Долина лично объявила о премьере через свой Telegram-канал, и, как отмечает ТАСС, за первые часы после релиза композицию добавили в «Избранное» более 250 пользователей.

В лирической песне «Последнее прощай» певица обращается к воображаемому собеседнику со словами: «Ты только никогда и ни для кого не расправляй крылья». В припеве доминируют фразы: «Последнее прощай!» и «Последнее люблю!».

Последний альбом Ларисы Долиной «Будь со мной» вышел в начале 2025 года, и в том же году она поделилась треком «Три белых коня».

До этого сообщалось, что исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках окончено. Покупательница жилья Полина Лурье уже получила ключи и теперь может заходить в квартиру уже как в пространство под ремонт.

Ранее юристка Гордон сравнила шоу «Выжить в Стамбуле» со школой-интернатом. 

