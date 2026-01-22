Размер шрифта
Власти Подмосковья предложили поддержку пекарне «Машенька»

В Московской области власти вызвались поддержать пекарню Машенька
Shutterstock

Правительство Московской области предложило владельцу пекарни «Машенька» Денису Максимову меры поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.

Так, по мнению замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Оганова, оптимальным вариантом развития является реализация через малые формы торговли.

«Сейчас у нас три точки: две в Люберцах и одна в Жуковском. Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса», – сказал Максимов.

20 января владелец подмосковной пекарни «Машенька» рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае.

В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Президент в разговоре с предпринимателем попросил прислать продукцию на пробу. И тоже отправил ему подарки — икону и вино.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.

Ранее Уиткоффу приготовили корзину выпечки из прославившейся подмосковной пекарни.

