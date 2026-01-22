Трамп заявил, что многие лидеры хотели стать членами «Совета мира»

Устав «Совета мира» по Газе был подписан многими лидерами стран, которые не принимали участие в церемонии учреждения организации в швейцарском Давосе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Для меня большая честь участвовать в этой [церемонии] и общаться с замечательными людьми, собравшимися в этом зале, великими лидерами, сидящими на этой сцене. Мы вам очень благодарны», — заявил глава Соединенных Штатов.

По его словам, еще многие лидеры хотели стать членами Совета мира, «потому что это действительно важно».

Американский лидер добавил, что «Совет мира» уже начал свою работу.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Устав совета в Давосе подписали 18 стран: США, Армения, Азербайджан, Аргентина, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания и Казахстан, самопровозглашенная Республика Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также Турция, Узбекистан и Монголия.

Ранее политолог заявил, что «Совет мира» будет успешным только при равноправии участников.