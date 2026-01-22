Размер шрифта
В Иркутской области работники предприятия отравились парами хлора

Прокуратура: шесть человек надышались парами хлора на предприятии в Братске
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Шесть человек госпитализированы после повышения концентрации хлора на деревообрабатывающем предприятии в Братске Иркутской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По ее данным, в результате сильной загазованности помещения в больницу были доставлены четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала предприятия. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Устанавливаются причины случившегося.

12 декабря в Якутии 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет отравились парами хлора в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Инцидент произошел в городе Нерюнгри. По данным регионального Минздрава, пострадавших доставили в приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы. Всего были госпитализированы 11 детей, еще двое несовершеннолетних обратились за помощью самостоятельно. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Бурятии двое взрослых и ребенок отравились угарным газом из-за долга за свет.

