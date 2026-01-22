Президент Финляндии раскрыл детали переговоров по Украине

Стубб: ЕС, США и Украина разрабатывают несколько документов по Украине

Европейский союз, США и Украина разрабатывают сразу несколько документов по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб телеканалу CNN.

«Мы разрабатываем примерно пять-семь документов, работаем над ключевыми решениями, над планом из 20 пунктов, гарантиями безопасности и «планом процветания» для Украины», — заявил Стубб.

Также финский президент добавил, что оптимистично настроен по поводу урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Украина, США и Европа находятся «на одной стороне».

Кроме того, Bloomberg писал, что на форуме, который проходит в Давосе с 19 по 23 января, Стубб выразил уверенность в согласовании Украиной, США и Европой «хорошего соглашения, которое содержит элементы прочного мира». Однако президент отметил, что сомневается в согласии России с принятыми решениями, и подчеркнул, что его «беспокоит» позиция Москвы.

22 января президент Украины должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этой встрече Трамп сообщил на форуме в Давосе 21 января.

Также 22 января в Москве должны состояться переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим, 20 января, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пообщался с Уиткоффом и затем президента США Джаредом Кушнером. Уиткофф назвал встречу позитивной.

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.