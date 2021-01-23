CDC разрешил смешивать разные вакцины от коронавируса

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) принял решение внести изменения в рекомендации по вакцинации от коронавируса, которые разрешают гражданам прививаться препаратами разных производителей. Об этом сообщает The New York Times.

При этом Центр добавляет, что последствия, безопасности и эффективность такой вакцинации пока не изучены.

Газета отмечает, что такие изменения были внесены CDC без какого-либо уведомления. На сайте в описании пункта вакцинации уточняется, что смена препарата на другой может производиться в «исключительных ситуациях».

Также CDC разрешил увеличивать до шести недель интервал между получением первой и второй доз.

Представитель CDC Кристен Нордланд заявил, что такие нововведения призваны «предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах».

Ранее президент США Джо Байден дал прогноз по развитию пандемии коронавируса в стране.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».