На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Украинская фармакологическая компания «АО «Биолек» 6 января подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» через Минздрав страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины.

В ГЭЦ отметили, что по состоянию на 22 января материалы для проведения экспертизы заявителем не предоставлены.

Там уточнили, что в случае подачи в ГЭЦ компанией материалов регистрационного досье, проведение их экспертизы будет выполнено в установленный законодательством срок (от 7 до 210 рабочих дней).