Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на коронавирус

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Reuters

Благовещенский городской суд оштрафовал на 200 тыс. руб. компанию «АмурМЭТ», специалисты лаборатории которой выдавали ложноположительные результаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

В декабре 2020 года в Роспотребнадзор поступила информация, что до 65% проб, поступающих в медицинский центр «Спект» и обрабатываемых «АмурМЭТ», являются положительными. При этом такой результат в 3,5 раза был выше общеобластного.

В ходе проверки выяснилось, что компания нарушала требования биологической безопасности при работе с возбудителями COVID-19. Это приводило к недостоверным результатам тестов.

Отмечается, что защитник ООО «АмурМЭТ» в суде вину не оспаривал.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, назначив штраф 200 тыс. руб.

Отмечается, что это второй случай нарушения правил работы с пробами COVID-19 в Благовещенске. В декабре аналогичный инцидент произошел с лаборатории ООО «ЛабОст».

Ранее в Благовещенске повесили угрожающие плакаты с социальной рекламой, агитирующей носить маски, чтобы не допустить распространение коронавируса.