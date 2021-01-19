Минздрав РФ: для вакцинации тест на коронавирус не нужен

Для вакцинации от коронавируса не нужны тесты на антитела и ПЦР. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ.

«В письме, направленном Минздравом России в субъекты Российской Федерации, отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тест ПЦР перед вакцинацией проводится только при контакте с инфицированными коронавирусом в течение последних 14 дней.

Согласно сообщению, перед вакцинацией пациент должен быть осмотрен врачом — если температура тела превышает 37 градусов, вакцинацию не проводят.

Те, кто ранее переболел коронавирусом, и те, у кого есть положительные результаты теста на антитела, не прививаются.

После прививки пациент должен находиться под наблюдением в течение 30 минут, подчеркнули в Минздраве РФ.