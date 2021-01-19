Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 36 км от департамента Посито в составе провинции Сан-Хуан.

Очаг залегал на глубине 11 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Афганистане

При землетрясении и наводнении в Индонезии погибли 96 человек

Четыре землетрясения за ночь произошли в Якутии