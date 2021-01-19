Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине
Бернст Ю.
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр подземных толчков располагался в 36 км от департамента Посито в составе провинции Сан-Хуан.
Очаг залегал на глубине 11 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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