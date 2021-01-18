В Южной Корее уничтожили почти 19 миллионов птиц из-за вспышки птичьего гриппа

Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Южной Кореи сообщило, что из-за вспышки птичьего гриппа на фермах страны уничтожены 18,8 миллиона птиц. Об этом пишет РИА «Новости».

Первый случай птичьего гриппа был зафиксирован в Южной Корее на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в конце ноября. После этого вирус начали выявлять в других регионах по всей стране.

Уровень предупреждения по стране в связи с птичьим гриппом был поднят до «серьезной опасности». По данным министерства, с конца ноября в стране подтвердили 66 случаев. Согласно законодательству, уничтожаются все птицы в радиусе трех километров от заболевшей особи.

Ранее сообщалось, что яйца подорожали на 25,9% по сравнению с прошлым годом, курица — на 10,6%.

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