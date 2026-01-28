Размер шрифта
«Шансов нет»: в Госдуме отреагировали на сообщения о скоплении ВСУ у границы с Россией

Депутат Колесник о концентрации ВСУ у Белгородской области: шансов на прорыв нет
Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

ВСУ не смогут прорваться через границу на территорию Белгородской области, у украинской армии нет никаких шансов. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя сообщение военблогера Алексея Суконкина о концентрации частей армии Украины у границы с Россией.

«Прорваться шансов у них на сегодня, я думаю, нет, хотя три бригады – это серьезно. Тем более одна артиллерийская бригада, это серьезно. Там же и ракетное вооружение есть, помимо нарезного, и дронами они хорошо оснащены», — подчеркнул он.

Колесник увязал концентрацию сил ВСУ у Белгородской области с предстоящим продолжением трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.

«Я думаю, это накануне 1 февраля, когда в Абу-Даби состоятся переговоры, все-таки хоть какой-то успех показать, минимальный хотя бы успех. Даже если это наступление не удастся, это чисто политическое действие», — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что Киев в очередной раз «просто на убой людей отправит».

28 январе военкор Алексей Суконкин сообщил, что на белгородском направлении в последние дни сосредоточились части украинских десантно-штурмовых бригад.

По его словам, речь идет о 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригадах и 148-й артиллерийской бригаде.

Ранее автобус с мирными жителями сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области.
 
