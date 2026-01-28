Ряженый «священник» пил на службах и домогался девушек в церкви

В Петербурге мужчину задержали за приставания к девушкам в церкви

45-летний житель Петербурга переодевался в священнослужителя и устраивал дебош в церкви. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина несколько раз в течение полугода приходил на службы в лютеранскую церковь в одежде православного священника и кричал, вел себя странно. Его просили вести себя спокойнее, но в ответ он требовал называть себя по чину.

Позже он стал появляться в церкви пьяным и распивать алкоголь в помещении. Помимо этого, он требовал у прихожан деньги. При этом, представляясь, он каждый раз менял чины.

После одного из концертов петербуржец зашел в комнату, где переодевались выступавшие женщины, и стал приставать к ним.

«Хамское, неподобающее поведение исчерпало терпение служителей – они вызвали Росгвардию», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что подобным образом он вел себя в других церквях. Помимо этого, алкоголь он крал в местных магазинах. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он не смог точно ответить, откуда он. В результате его задержали за мелкое хулиганство.

Ранее в Екатеринбурге отчим девять лет насиловал падчерицу.