Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Ряженый «священник» пил на службах и домогался девушек в церкви

В Петербурге мужчину задержали за приставания к девушкам в церкви
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

45-летний житель Петербурга переодевался в священнослужителя и устраивал дебош в церкви. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина несколько раз в течение полугода приходил на службы в лютеранскую церковь в одежде православного священника и кричал, вел себя странно. Его просили вести себя спокойнее, но в ответ он требовал называть себя по чину.

Позже он стал появляться в церкви пьяным и распивать алкоголь в помещении. Помимо этого, он требовал у прихожан деньги. При этом, представляясь, он каждый раз менял чины.

После одного из концертов петербуржец зашел в комнату, где переодевались выступавшие женщины, и стал приставать к ним.

«Хамское, неподобающее поведение исчерпало терпение служителей – они вызвали Росгвардию», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что подобным образом он вел себя в других церквях. Помимо этого, алкоголь он крал в местных магазинах. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он не смог точно ответить, откуда он. В результате его задержали за мелкое хулиганство.

Ранее в Екатеринбурге отчим девять лет насиловал падчерицу.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!