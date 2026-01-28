Размер шрифта
Песков высказался о двух мирных соглашениях по Украине

Песков: Россия не обсуждает конкретные документы по урегулированию на Украине
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия сейчас не обсуждает конкретные документы по урегулированию конфликта на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения Киева о двух мирных соглашениях, передает ТАСС.

«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов. <...> Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», — сказал представитель Кремля.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Киев подпишет с Вашингтоном, и отдельно США подпишут документ с Россией. По его словам, документ является двусторонним. Сейчас обсуждается именно такая конструкция, но переговорный процесс еще продолжается, добавил глава ведомства.

28 января депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что два отдельных соглашения по урегулированию на Украине — между Россией и США, а также между Украиной и Соединенными Штатами — могут оказаться юридически неверными, поскольку по проблеме принадлежности Донбасса речь идет об отношениях Москвы и Киева.

Ранее в России объяснили, для чего Киеву нужны два мирных соглашения.
 
