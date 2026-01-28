Эмоции после проигрыша в казино довели москвича до спецприемника

Суд отправил проигравшего в казино москвича в спецприемник за агрессию в метро

Суд арестовал жителя Москвы на 10 суток за агрессивное поведение в столичном метро после проигрыша в казино. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 25 января на станции «Калужская». По данным суда, мужчина громко выражался нецензурной бранью, плевался и демонстрировал пассажирам неприличные жесты, ведя себя вызывающе и агрессивно. Его действия привлекли внимание сотрудников полиции, после чего нарушителя задержали.

В ходе разбирательства москвич пояснил, что находился в плохом эмоциональном состоянии из-за финансовых потерь в казино. Он признал вину в совершении административного правонарушения.

По решению суда мужчину направили в спецприемник, где он проведет 10 суток под административным арестом.

До этого житель Ярославля украл из сейфа директора почти полмиллиона рублей и попался полиции. В правоохранительные органы обратился управляющий магазином отопительных систем, который сообщил об исчезновении из сейфа предприятия крупной суммы денег. К краже оказался причастен 38-летний стажер. Мужчина знал, где хранится выручка и успел украсть из сейфа 445 тысяч рублей. Деньги он проиграл на ставках в онлайн-казино. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Кузбассе сын украл у отца миллион и проиграл на ставках.