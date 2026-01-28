В США назвали главную причину крушения лайнера с фигуристами

Причиной катастрофы пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета Black Hawk вблизи Национального аэропорта в США, в результате которой погибли российские фигуристы, стал некорректно составленный маршрут полета вертолета. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

По версии следствия, катастрофа была полностью предотвратимой. В ходе расследования была подвергнута критике работа армии США, которая, как отмечается, не предупредила пилотов о возможной неточности данных о высоте полета. По информации Федерального управления гражданской авиации, военные пилоты также не проходили подготовку для работы в условиях перегруженного воздушного пространства.

По данным издания, экипаж вертолета мог ошибочно принять более удаленный самолет за воздушное судно, которого следовало избегать. Кроме того, диспетчер не проинформировал экипаж пассажирского самолета о приближении вертолета. Хоменди отметила, что столкновения можно было бы избежать, если бы все самолеты и вертолеты в обязательном порядке передавали данные о своем местоположении и получали информацию о других воздушных судах.

30 января прошлого года в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс из города Уичито, штат Канзас, при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk. В результате этого лайнер раскололся на две части и упал в реку Потомак.

На борту Bombardier CRJ700 находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. В вертолете — трое человек, он выполнял тренировочный полет. СМИ со ссылкой на ФБР пишут, что криминальные и террористические структуры к авиакатастрофе не причастны.

Ранее в США частный самолет разбился при взлете во время снежной бури.