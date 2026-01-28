Размер шрифта
Песков заявил, что Европа провоцирует себя на зависимость от США

Песков назвал отказ Европы от газа России «ее проблемами»
Отказ стран Европейского союза от российского газа — «это их проблемы», страны Европы себя провоцируют на зависимость от США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что Евросоюз «все время говорил о диверсификации поставок газа», а сегодня «они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации».

«Они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа, который участвует в конкурентной мировой среде по поставкам энергоресурсов, обрекают себя на зависимость от небольшого количества источников газа. В первую очередь США», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Штаты «продают очень задорого».

«Если вы много платите за газ, то мало денег остается в виде прибыли для вашей промышленности», — резюмировал он.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Словакии назвал «идеологической глупостью» запрет на импорт газа из России.
 
