В Воронеже на мужчину завели уголовное дело за попытку спустить ребенка на тросе с балкона

СК: воронежцу, который спускал сына на тросе с балкона, грозит срок

В Воронеже завели уголовное дело после инцидента со спуском ребенка на тросе с балкона, сообщает Следком.

Поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) стало скандальное видео, на котором, предположительно, житель Воронежа подвергает жизнь маленького сына опасности, спуская его на тросе из окна многоэтажки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования.

По данным Telegram-канала «112», мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привязал мальчика к тросу на балконе седьмого этажа. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как мужчина поднимает ребенка через перила и начинает спуск, за кадром раздается смех приятелей воронежца. Мальчика спустили на несколько этажей, после чего подняли обратно.

Ранее блогершу из Кемерово осудили за пьяные стримы в присутствии дочери.