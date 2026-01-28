В СЖР назвали «определенным ограничением» запрет на работу фотографов в Госдуме

Запрет фотосъемки в Госдуме во время пленарных заседаний можно назвать «определенным ограничением» в работе СМИ. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, отметив, что корреспонденты работали в зале нижней палаты парламента много лет.

«Многие годы и даже десятилетия на известном балконе в Государственной думе во время заседаний присутствовали и работали фотокорреспонденты и видеооператоры. Эта позиция для телевидения, например, необходима, чтобы снимать, как у нас говорят, «перебивки» — то есть депутатов, которые слушают выступающих на трибуне (это необходимо для монтажа видеосюжетов) и общие планы зала. Поэтому решение, принятое председателем нижней палаты парламента, можно назвать определенным ограничением в работе журналистов. При этом фотокорреспонденты, конечно, в Госдуме продолжают работать — на других точках, в коридорах и в местах «подходов» — там, где дают интервью депутаты», — сказал он.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал фотокорреспондентов думского пула за стремление, по его словам, «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». Вскоре фотографам ограничили доступ на пленарные заседания Госдумы.

28 января Володин объяснил запрет желанием не делать «из работы показуху». Фотокамеры, по его словам, осложняют работу депутатов, которым приходится весь день находится под прицелом объективов. Володин считает, что работа фотографов способствует развитию «не очень правильных черт характера — подсмотреть, подглядеть» у самих фотографов, что приводит «к серьезным отклонениям психики».

