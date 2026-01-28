В Сочи заподозрили бывшего судью в вынесении неправосудных решений

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Центрального районного суда города Сочи Валерия Слуки. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По данным следствия, экс-судья в период с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. В результате Слука вынес семь заведомо неправосудных решений, из-за которых в Сочи изъяли из муниципальной собственности земельные участки.

«В апелляционной инстанции решения судьи Слуки отменены, приняты новые решения об отказе в удовлетворении исков, земельные участки возвращены в муниципальную собственность», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений. В настоящее время в рамках дела проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.

24 января Бастрыкин поручил своему первому заместителю подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда о привлечении к ответственности судьи в Самаре из-за оправдательного приговора в деле о нападении мигрантов. В ведомстве рассказали, что в публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема приговора по уголовному делу о нападении иностранных граждан на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Госдумы.

Ранее коллегия судей разрешила завести дело на бывшего председателя суда Ростова-на-Дону.