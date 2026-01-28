Размер шрифта
На Украине оценили слова о выезде из страны полумиллиона мужчин

Госпогранслужба Украины: около 31 млн граждан пересекли границу в 2025 году
Michael Kuenne/Global Look Press

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона назвал «необъективными» слова депутата Верховной рады Сергея Нагоряка о том, что за последние полгода Украину покинуло более полумиллиона мужчин младше 23 лет, которым в августе 2025 года разрешили пересекать границу.

«Я не могу и не берусь утверждать откуда эти данные. Госпогранслужба не делала такого анализа и не предоставляла таких цифр для публикации. Соответственно, они не соответствуют действительности, потому что они не являются объективными», — сказал Демченко.

По его словам, за весь 2025 года нет такого преимущества на выезд с Украины даже по «общему пересечению», включая женщин и мужчин из разных возрастных категорий. Данные сопредельных государств также показывают меньшие цифры, чем сообщил нардеп, отметил он.

«В 2025 году совокупно границу пересекли около 31 млн человек — и на въезд, и на выезд. Динамика примерно 50 на 50, существенного преимущества на выезд нет», — отметил он.

26 августа 2026 года премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, на Украине снимут запрет на выезд из страны для граждан в возрасте от 18 до 22 лет. 28 августа Андрей Демченко заявил, что молодые украинцы начали покидать страну.

Также в январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что после 2022 года из страны уехало более 5,8 млн человек.

Ранее на Украине заявили о глубоком демографическом кризисе в стране.
 
