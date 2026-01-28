Размер шрифта
Общество

Избитая модель из Краснодарского края отказалсь от мирового соглашения с обидчиком

«КП»: модель Тартанова отказалась простить избившего ее экс-возлюбленного
Новости Первого канала/VK

Кубанская модель Анжелика Тартанова отказалась простить бывшего возлюбленного. Об этом kp.ru рассказала сестра пострадавшей.

По словам Анастасии, Анжелика хочет, чтобы обидчик понес справедливое наказание и выплатил моральный ущерб, который покроет лечение. Она отметила, что недавно Дмитрий Кузьмин вышел на связь и уже перевел ее сестре некую денежную сумму, но та не пошла с ним на мировую.

«Он дал денег. Но ни о каком мировом соглашение может быть речи. Суда-то еще не было!», — подчеркнула Анастасия.

Как стало известно, Анжелике, у которой отняли часть черепа, в ближайшее время должны провести операцию по исправлению его формы, для этого нейрохирурги установят ей в голову титановую пластину.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что юрист Тартановой отозвал апелляционную жалобу, которую ранее ее сторона подавала из-за решения суда отправить фигуранта под домашний арест. Сообщалось, что модель примирилась с Кузьминым.

Тартанова попала в больницу еще 23 ноября с тяжелым сотрясением мозга, кровоизлиянием и множественными гематомами. Женщина долго время считалась пропавшей. За 18 дней состояние пациентки удалось стабилизировать, после чего было принято решение продолжить лечение в специализированном центре.

Ранее ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер, а она его простила.
 
