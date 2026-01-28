Названа возможная причина пожара в скандальном бутике Rendez-Vous в Куршевеле

Причиной пожара в обувном бутике Rendez-Vous в Куршевеле могло стать возгорание в отеле Le Grandes Alpes, в котором российские звезды отдыхали во время скандального пресс-тура. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Представители компании рассказали каналу, что работа точки приостановлена на неопределенный срок. Обстоятельства случившегося выясняют французские правоохранители.

«По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание в самом отеле — позже пламя перекинулось и на нижние этажи здания. Сам бутик также сильно пострадал», — говорится в посте.

28 января сообщалось, что бутик Rendez-Vous в Куршевеле сгорел. Известно, что пожар начался на мансарде пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes.

Как сообщало BFMTV, из отеля Le Grandes Alpes эвакуировали около 90 человек, а из соседнего Le Lana — 192 человека. По предварительным данным, несколько человек получили незначительные травмы.

В начале 2026 года компания Rendez‑Vous отметила 25‑летний юбилей: она доставила частным джетом во Францию таких звезд, как Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Лена Перминова, стилист Александр Рогов, актриса Лиза Базыкина, блогер Ксения Шипилова и администраторы Telegram‑каналов. Всего на празднике было 14 гостей и около 10 сотрудников компании. Многие пользователи соцсетей осудили пресс-тур.

Ранее Rendez-Vous объяснила звездный тур в Куршевель.