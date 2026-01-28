В Израиле раскритиковали слова Навроцкого о причастности СССР к Холокосту

Слова президента Польши Кароля Навроцкого о причастности СССР к Холокосту – абсолютное кощунство. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он напомнил, что именно советские солдаты спасли остатки еврейских жителей Европы.

«Речь Навроцкого — это симптом деградации Польши, чьи власти опустились до уровня чистой нацистской пропаганды. Это напоминает времена, когда Варшава искала союза с Гитлером и пыталась договориться с ним о совместной войне против СССР», — отметил эксперт.

Он добавил, что именно поляки помогали в том числе в уничтожении евреев.

Накануне Навроцкий на памятной церемонии в музее Освенцима обратил внимание, что нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме был освобожден советскими войсками. При этом президент Польши исказил исторические факты, обвинив СССР в причастности к Холокосту.

27 января отмечалась 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 году ООН официально объявила эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц, освободив около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год отправили в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме.