Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Пожар в подмосковной конюшне в Горках Ленинских локализован, спасено 48 лошадей

Огнеборцы локализовали пожар в Горках Ленинских на площади двух тыс. кв. метров

Возгорание в крупной конюшне в Горках Ленинских локализовано на площади более двух тысяч квадратных метров, спасено 48 лошадей. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В ведомстве отметили, что пожар возник в одноэтажном складском помещении, а потом перекинулся на кровлю соседней конюшни. По факту происшествия будет проведена проверка, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

«Видновская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара и результаты проверки по данному факту», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС России сообщили о возгорании кровли конюшни на площади около 4,5 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействовали 29 сотрудников ведомства и 10 единиц техники.

Накануне пожар произошел на территории агрокомплекса в деревне Духанино в Московской области. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что огонь охватил пластиково-литейный цех.

Ранее в Свердловской области произошел крупный пожар в ПВЗ Ozon.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!