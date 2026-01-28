Пожар в подмосковной конюшне в Горках Ленинских локализован, спасено 48 лошадей

Огнеборцы локализовали пожар в Горках Ленинских на площади двух тыс. кв. метров

Возгорание в крупной конюшне в Горках Ленинских локализовано на площади более двух тысяч квадратных метров, спасено 48 лошадей. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В ведомстве отметили, что пожар возник в одноэтажном складском помещении, а потом перекинулся на кровлю соседней конюшни. По факту происшествия будет проведена проверка, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

«Видновская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара и результаты проверки по данному факту», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС России сообщили о возгорании кровли конюшни на площади около 4,5 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействовали 29 сотрудников ведомства и 10 единиц техники.

Накануне пожар произошел на территории агрокомплекса в деревне Духанино в Московской области. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что огонь охватил пластиково-литейный цех.

