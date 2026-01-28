Размер шрифта
Суд оставил под арестом экс-владельца банка «Югра»

Мосгорсуд продлил содержание под стражей экс-владельца банка «Югра» Хотина
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Московский городской суд 28 января 2026 года оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей до 9 марта 2026 года в отношении Хотина Алексея Юрьевича», — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Хотин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве, организации преступного сообщества и растрате.

В апреле прошлого года суд арестовал Хотина, обвиняемого в мошенничестве, несмотря на уже вынесенный приговор по делу о растрате.

В декабре 2023 года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей, а в марте 2024-го Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима.

В ноябре 2024 года суд национализировал имущество Хотина — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

Ранее арестовали главу минтранса Краснодарского края по обвинению в мошенничестве.
 
