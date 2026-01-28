Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Дом экс-начальника ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом продают за 9 млн рублей

Дом экс-главы ГИБДД Сафонова выставили на торги за 9 млн рублей
Александр Хинштейн

Дом экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, осужденного за создание преступного сообщества и получение взяток, выставили на торги с начальной стоимостью 9 млн рублей. Такая информация есть на странице соответствующего лота в ГИС «Торги».

«Сведения о лоте. Имущество должника Сафонова А.Н.: индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 232 кв.м, количество этажей 3. Начальная цена: 9016500,00 руб.», — говорится в сообщении.

Дом Сафонова расположен в станице Новомарьевской Шпаковского округа близ Ставрополя.

12 мая 2025 года суд приговорил Алексея Сафонова к 20 годам колонии. Сам подсудимый свою вину не признал. Помимо лишения свободы, суд также назначил ему штраф размером в 100 млн рублей.

Сафонов и несколько десятков его сотрудников были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 млн рублей. В домах подозреваемых прошли обыски.

В январе 2023 года вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 млн рублей Сафонова. У экс-начальника управления ГИБДД изъяли земельные участки, дома, квартиры и автомобили.

Ранее особняк «с золотым унитазом» в ходе экспертизы оценили в 30 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!