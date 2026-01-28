Дом экс-начальника ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом продают за 9 млн рублей

Дом экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, осужденного за создание преступного сообщества и получение взяток, выставили на торги с начальной стоимостью 9 млн рублей. Такая информация есть на странице соответствующего лота в ГИС «Торги».

«Сведения о лоте. Имущество должника Сафонова А.Н.: индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 232 кв.м, количество этажей 3. Начальная цена: 9016500,00 руб.», — говорится в сообщении.

Дом Сафонова расположен в станице Новомарьевской Шпаковского округа близ Ставрополя.

12 мая 2025 года суд приговорил Алексея Сафонова к 20 годам колонии. Сам подсудимый свою вину не признал. Помимо лишения свободы, суд также назначил ему штраф размером в 100 млн рублей.

Сафонов и несколько десятков его сотрудников были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 млн рублей. В домах подозреваемых прошли обыски.

В январе 2023 года вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 млн рублей Сафонова. У экс-начальника управления ГИБДД изъяли земельные участки, дома, квартиры и автомобили.

Ранее особняк «с золотым унитазом» в ходе экспертизы оценили в 30 млн рублей.