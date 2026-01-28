Размер шрифта
Многодетным родителям могут сократить рабочую неделю

В Госдуме предложили 30-часовую рабочую неделю для многодетных родителей
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели до 30 часов для одного из родителей в многодетной семье. Об этом сообщает телеканал «360».

Инициативу подготовили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Авторы предложения считают, что уменьшение рабочей нагрузки поможет родителям эффективнее совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей. В ЛДПР также полагают, что такая мера способна оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране.

Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, отметил, что многие семьи не имеют возможности привлекать нянь или рассчитывать на помощь родственников. По его мнению, не все родители могут позволить себе оставить работу ради ухода за детьми, поэтому официальное сокращение рабочей недели могло бы стать практическим решением этой проблемы.

Законопроект поступил на рассмотрение нижней палаты парламента 28 января. В случае его принятия один из родителей в многодетной семье получит право работать по сокращенному графику без утраты официального статуса занятости.

Ранее депутаты предложили признать многодетных матерей ветеранами труда после совершеннолетия их младших детей.
 
