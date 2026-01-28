«Где женихов искать?»: Бузова приехала в город невест

Певица Бузова пошутила, что приехала в город невест за женихом

Певица Ольга Бузова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приехала в город невест Иваново.

«Простите, невеста у вас, где женихов искать?» — отметила артистка.

Бузова посетила Иваново, чтобы сыграть в спектакле «Мужчина нарасхват».

В 2017-м телеведущая впервые сыграла в комедии «Мужчина нарасхват» в Театриуме на Серпуховке, а в 2021-м дебютировала на главной сцене МХАТа имени Горького — исполнила роль певицы Беллы Шанталь в спектакле о молодости Иосифа Сталина «Чудесный грузин».

Бузова не раз рассказывала, что мечтает стать женой и матерью. Она была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В январе 2026-го блогерша Олеся Иванченко в шоу «Натальная карта» предложила Ольге Бузовой рассмотреть в качестве партнера мужчин, которые работают в органах.

Иванченко посоветовала обмануть астрологию, которая ей предсказывает быть с веселым, но безответственным мужчиной, и присмотреться к более закрытому кавалеру. Бузова заявила, что не против.

