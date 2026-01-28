Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Начались переговоры Путина и временного президента Сирии аш-Шараа

В Кремле стартовали переговоры Путина и аш-Шараа

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом пишет РИА Новости.

В начале переговоров президент заявил, что российская сторона рада видеть сирийского временного главу в Москве.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что многое сделано для развития отношений двух стран.

«Многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений», — сказал Путин.

28 января борт аш-Шараа приземлился в столичном аэропорту Внуково. На кадрах видно, что аш-Шараа у трапа встречает в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В октябре 2025 года временный президент Сирии уже приезжал в Москву для переговоров с Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он отметил, что Россия никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!