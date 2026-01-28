Начались переговоры Путина и временного президента Сирии аш-Шараа

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом пишет РИА Новости.

В начале переговоров президент заявил, что российская сторона рада видеть сирийского временного главу в Москве.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что многое сделано для развития отношений двух стран.

«Многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений», — сказал Путин.

28 января борт аш-Шараа приземлился в столичном аэропорту Внуково. На кадрах видно, что аш-Шараа у трапа встречает в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В октябре 2025 года временный президент Сирии уже приезжал в Москву для переговоров с Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он отметил, что Россия никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ.