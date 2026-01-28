Размер шрифта
Путин заявил, что Россия следила за усилиями по восстановлению целостности Сирии

Путин: РФ наблюдала за усилиями аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии
Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия наблюдала за усилиями временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с сирийским президентом, пишет РИА Новости.

«Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия всегда выступала за территориальную целостность Сирии.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с аш-Шараа. Ожидается, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе.

Ранее Эрдоган поддержал аш-Шараа в борьбе с терроризмом.
 
