В Кремле назвали сложными переговоры по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чувствительными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби. Его слова приводит ТАСС.

«Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры. И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично — это вредить делу переговоров», — сказал он.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.