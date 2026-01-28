В ВСУ предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство

Командир разведподразделения украинских войск Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство, передает «Новости LIVE».

Он сообщил, что в стране проживает порядка 100 тыс. таких мужчин призывного возраста. По мнению командира, их следует обязать воевать, подписывая контракт на полгода.

«Если нерезидент живет на Украине, ведет бизнес, создает семью и пользуется всеми правами, он должен доказать готовность защищать страну наравне с украинцами», — подчеркнул Ярославский.

Военнослужащий отметил: в случае принятия такого решения часть иностранцев уедет из республики, а остальные должны отслужить в ВСУ, после чего смогут претендовать на гражданство или сохранение ВНЖ.

25 января в Полтаве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину прямо из туалета на автозаправочной станции (АЗС).

24 декабря отец четырех несовершеннолетних детей из Каменского Днепропетровской области был мобилизован в штурмовой полк ВСУ.

