В Польше лишат пособия ненанятых украинских беженцев

Ненанятых украинских беженцев в Польше со статусом UKR лишат пособия 800+
С 1 февраля в Польше лишатся пособия 800+ незанятые украинские беженцы со статусом UKR. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на Управление социального страхования.

Украинцев обязали повторно подать заявки на участие в программе. Выплаты будут продолжать получать лица, которые: работают по трудовому договору или договору подряда (zlecenie); ведут предпринимательскую деятельность; получают спортивную или докторантскую стипендию; получают пособие по безработице или стипендию за обучение. Ребенок при этом должен посещать детский сад или школу в Польше.

От этого требования освобождаются родители детей с инвалидностью и лица, подающие заявление на пособие для ребенка — гражданина Польши.

В августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинским беженцам. Страна перестала платить им пособие и предоставлять бесплатное медобслуживание, так как такая соцподдержка ставила украинцев «в привилегированное положение» по сравнению с другими поляками.

19 декабря Кароль Навроцкий на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обвинил Киев в неблагодарности за оказанную поляками помощь.

Ранее в Польше захотели лишить украинских беженцев специального статуса.
 
