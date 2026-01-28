Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Песков рассказал, что делегация РФ на переговорах с США и Украиной получает указания Путина

Песков: российская делегация регулярно получает указания Путина
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская делегация на переговорах с США и Украиной регулярно получает указания президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«В нашем случае это регулярно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, получили ли уже члены российской делегации на переговорах в Абу-Даби указания от Путина.

До этого представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры с президентом России.

Ушаков подчеркнул, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

В конце прошлого года Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным в любом формате. При этом он отмечал, что готов на подобные контакты при условии, если они приведут к прекращению огня и окончанию конфликта.

Ранее стала известна дата переговоров РФ и Украины в Абу-Даби.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!